Саммит ШОС в КНР: Гутерриш назвал Китай надежным партнером в многосторонних отношениях
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня роль Китая в поддержке мультилатерализма является фундаментальной.
Об этом он сказал председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начинается в Тяньцзине, сообщает Укринформ.
Гутерреш о вкладе Китая в поддержку международного права
— Китай внес значительный вклад в защиту международного права и обеспечение верховенства международного права, и в этот момент, когда мультилатерализм (многосторонние отношения между государствами. — Ред.) находится под огнем критики, поддержка Китая является чрезвычайно важным элементом для сохранения многосторонности, — сказал Гутерреш.
По его словам, сегодня можно увидеть новые формы политики, которые иногда трудно понять и которые больше похожи на шоу, чем на серьезные дипломатические усилия, и в которых бизнес и политика иногда кажутся смешанными.
— Роль Китайской Народной Республики как фундаментальной опоры многосторонней системы чрезвычайно важна, и мы очень ценим и благодарны за это, — отметил глава ООН.
Глава КНР пообещал, что Китай всегда будет надежным партнером ООН и будет продолжать обеспечивать стабильность и определенность.
— Китай готов углублять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, поддерживает ее центральную роль в международных делах и будет продолжать выполнять свои обязанности по поддержанию мира в мире, — заявил Си.
Напомним, что Гутерреш находится в Тяньцзине на встрече более 20 глав стран-участниц и партнеров ШОС и 10 руководителей международных организаций, среди которых премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский лидер Путин.
Нынешний саммит ШОС в МИД КНР назвали самым масштабным за всю историю организации.