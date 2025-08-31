Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня роль Китая в поддержке мультилатерализма является фундаментальной.

Об этом он сказал председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начинается в Тяньцзине, сообщает Укринформ.

Гутерреш о вкладе Китая в поддержку международного права

— Китай внес значительный вклад в защиту международного права и обеспечение верховенства международного права, и в этот момент, когда мультилатерализм (многосторонние отношения между государствами. — Ред.) находится под огнем критики, поддержка Китая является чрезвычайно важным элементом для сохранения многосторонности, — сказал Гутерреш.

По его словам, сегодня можно увидеть новые формы политики, которые иногда трудно понять и которые больше похожи на шоу, чем на серьезные дипломатические усилия, и в которых бизнес и политика иногда кажутся смешанными.

— Роль Китайской Народной Республики как фундаментальной опоры многосторонней системы чрезвычайно важна, и мы очень ценим и благодарны за это, — отметил глава ООН.

Глава КНР пообещал, что Китай всегда будет надежным партнером ООН и будет продолжать обеспечивать стабильность и определенность.

— Китай готов углублять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, поддерживает ее центральную роль в международных делах и будет продолжать выполнять свои обязанности по поддержанию мира в мире, — заявил Си.

Напомним, что Гутерреш находится в Тяньцзине на встрече более 20 глав стран-участниц и партнеров ШОС и 10 руководителей международных организаций, среди которых премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский лидер Путин.

Нынешний саммит ШОС в МИД КНР назвали самым масштабным за всю историю организации.

