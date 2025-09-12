Польский премьер-министр Дональд Туск отреагировал на манипуляции, что за атакой дронов на его страну якобы стоит Украина.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном изданием RMF FM.

Атака дронов на Польшу: что сказал Туск

По словам Туска, подобные намеки являются манипуляцией и дезинформацией, ведь полная ответственность за атаку лежит на России.

– Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые указывают на то, что Украина стоит за атакой. Ответственность лежит на РФ, – подчеркнул Туск.

Он подчеркнул, что тех, кто распространяет дезинформацию, выявляют все точнее, и у них обычно есть причины для таких обвинений – иногда из-за политики, иногда из-за предательских намерений.

Дональд Туск добавил, что Польша терпеливо и разумно реагирует на все провокации.

– Мы полностью осознавали и осознаем, что, будучи частью Североатлантического альянса, мы разделяем ответственность за поддержание мира, поэтому польская реакция всегда была очень сдержанной и адекватной, – пояснил Туск.

На эту информацию отреагировал также председатель Совета национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич.

Он опроверг ложные заявления, появившиеся в польском информационном пространстве, и отметил, что за атакой стоит Россия, а не Украина.

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши заметили 19 российских дронов, значительная часть из которых залетела из Беларуси.

Предварительно было сбито четыре БпЛА.

Кроме того, МВД Польши сообщило о найденных обломках неизвестной ракеты.

Один из российских дронов упал на жилой дом в Люблинском воеводстве. К счастью, никто не пострадал, но помещение повреждено.

Напомним, НАТО не рассматривает атаку РФ на Польшу как нападение, но считает этот жест преднамеренным.

