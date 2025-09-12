Польський прем’єр-міністр Дональд Туск відреагував на маніпуляції, що за атакою дронів на його країну нібито стоїть Україна.

Про це йдеться в коментарі, який опублікувало видання RMF FM.

Атака дронів на Польщу: що сказав Туск

За словами Туска, подібні натяки є маніпуляцією та дезінформацією, адже повна відповідальність за атаку лежить на Росії. 

– Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які свідчать про те, що Україна стоїть за атакою. Відповідальність лежить на РФ, – наголосив Туск.

Він наголосив, що тих, хто поширює дезінформацію, виявляють дедалі точніше, і вони зазвичай мають причини для таких звинувачень – іноді через політику, іноді через зрадницькі наміри. 

Дональд Туск додав, що Польща терпляче і по-розумному реагує на усі провокації. 

– Ми повністю усвідомлювали й усвідомлюємо, що, будучи частиною Північноатлантичного альянсу, ми поділяємо відповідальність за підтримання миру, тому польська реакція завжди була дуже стриманою й адекватною, – пояснив Туск.

На цю інформацію відреагував також голова Ради національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич. 

Він спростував неправдиві заяви, що з’явилася в польському інформаційному просторі і зазначив, що за атакою стоїть Росія, а не Україна. 

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня в повітряному просторі Польщі помітили 19 російських дронів, значна частина з яких залетіла з Білорусі. 

Попередньо було збито чотири БпЛА. 

Крім того МВС Польщі повідомило про знайдені уламки невідомої ракети. 

Один із російських дронів упав на житловий будинок у Люблінському воєводстві. На щастя, ніхто не постраждав, але приміщення пошкоджено. 

Нагадаємо, НАТО не розглядає атаку РФ на Польщу як напад, але вважає цей жест навмисним.

