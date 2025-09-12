Сырский обсудил с начальником Генштаба ВС Польши атаку дронов РФ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел беседу с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой.
Об этом Главком ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.
Атака дронов РФ на Польшу: что отметил Сырский
Александр Сырский выразил глубокую признательность польскому народу и войску за постоянную поддержку Украины, военную и логистическую помощь.
— Мы высоко ценим предоставление Польшей ресурсов для подготовки личного состава Вооруженных сил Украины, — отметил генерал.
По словам Сырского, он рассказал польскому коллеге об оперативной ситуации на фронте и текущих потребностях Сил обороны Украины.
Генералы также обсудили и другие темы, представляющие обоюдный интерес, в частности, атаку дронов РФ по территориям Украины и Польши.
Сырский подчеркнул, что очередной акт агрессии со стороны Москвы лишь усиливает вывод: нужно больше инвестировать в действенную безопасность восточного фланга НАТО, в безопасность нашей страны, первой отражающей удары российского агрессора.
— Верю, это станет сигналом для всех занять более активную позицию, — резюмировал главком ВСУ.
Источник: Александр Сырский
Фото: Александр Сырский