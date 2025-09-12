ЕС выделяет Украине €40 млн, чтобы помочь пережить четвертую зиму агрессии РФ
- Средства направлены на жилье, отопление, ремонт и поддержку уязвимых групп населения.
- ЕС мобилизовал более €4,2 млрд помощи и передал энергетическое оборудование Украине.
Европейская комиссия выделяет дополнительно €40 млн гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму российской агрессии.
Эта новая поддержка укрепит готовность страны к зиме и защитит мирных жителей от экстремальных холодов.
Сообщение об этом размещено на официальном сайте Еврокомиссии.
Поддержка украинцев от ЕС в зимний период: что известно
Отмечается, что в рамках выделенных средств партнеры ЕС по оказанию гуманитарной помощи:
- предоставят материалы для строительства жилья;
- отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц;
- улучшат доступ к воде, санитарии и отоплению.
Финансирование также будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы и утеплитель, а также пункты экстренного обогрева.
— Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, таким как пожилые люди, дети, люди с ограниченными возможностями и семьи перемещенных лиц, поселившиеся в местах коллективного проживания, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕС направил более 156 тыс. тонн гуманитарной помощи в ответ на масштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины.
Эта поддержка включает в себя энергетическое оборудование, такое как 9 342 электрогенератора, 6 917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих светодиодных ламп.
Параллельно с этим ЕС и его государства-члены мобилизовали более €4,2 млрд гуманитарной помощи для Украины и соседних стран.
ЕС также успешно координировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы 22 европейских стран для лечения.
Источник: Европейская комиссия