Европейская комиссия выделяет дополнительно €40 млн гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму российской агрессии.

Эта новая поддержка укрепит готовность страны к зиме и защитит мирных жителей от экстремальных холодов.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте Еврокомиссии.

Поддержка украинцев от ЕС в зимний период: что известно

Отмечается, что в рамках выделенных средств партнеры ЕС по оказанию гуманитарной помощи:

предоставят материалы для строительства жилья;

отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц;

улучшат доступ к воде, санитарии и отоплению.

Финансирование также будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы и утеплитель, а также пункты экстренного обогрева.

— Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, таким как пожилые люди, дети, люди с ограниченными возможностями и семьи перемещенных лиц, поселившиеся в местах коллективного проживания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС направил более 156 тыс. тонн гуманитарной помощи в ответ на масштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

Эта поддержка включает в себя энергетическое оборудование, такое как 9 342 электрогенератора, 6 917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих светодиодных ламп.

Параллельно с этим ЕС и его государства-члены мобилизовали более €4,2 млрд гуманитарной помощи для Украины и соседних стран.

ЕС также успешно координировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы 22 европейских стран для лечения.

Источник: Европейская комиссия

