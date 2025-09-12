Послы Европейского Союза согласовали продление индивидуальных санкций против России еще на полгода.

Решение было принято в пятницу, 12 сентября, и теперь ограничения будут действовать как минимум до весны 2026 года.

– Мы только что продлили санкции против России. В то же время завершаем работу над 19-м пакетом – рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки. Мы и в дальнейшем будем перекрывать потоки денег для войны Путина, – прокомментировала решение высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X.

Послы ЕС не пошли на уступки

Европейские дипломаты подтвердили, что из санкционного списка никого не исключили. Требования Словакии и Венгрии убрать шесть человек из перечня не получили поддержки, пишет Суспільне.

Сейчас смотрят

– Еще одна большая победа для санкций ЕС против России: сегодня послы согласовали продление на шесть месяцев всех ограничений в отношении лиц и учреждений – никаких политических исключений олигархов типа Усманова или Фридмана. Большая победа для датского председательства, – написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление финансовых ресурсов. Под ограничениями находятся более 2,2 тыс. лиц и организаций, большинство из них попали под санкции после начала полномасштабного вторжения РФ.

В марте 2025 года ЕС уже продлевал действие этих мер до 15 сентября. Теперь они продлены еще на полгода.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.