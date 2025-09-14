Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко спрогнозировал, что зеркальный безвиз России и Китая, который готовят эти страны друг для друга, закончится новым этапом “тихой экспансии” российских земель китайскими переселенцами.

Безвизовый режим России и Китая: какими будут последствия

Руководитель ЦПД уточнил, что с 15 сентября для россиян начнет действовать безвизовый режим в Китай, также Москва готовит зеркальный шаг для китайцев.

– Это новый этап “тихой экспансии”. Безвизовый режим для россиян почти ничего не меняет: и раньше виза занимала несколько дней. А вот для Китая это стратегический канал для “ползучей” миграции в Сибирь и на Дальний Восток, – пояснил он.

По словам Коваленко, в регионе уже формируются целые китайские анклавы: с их школами, сугубо их бизнесом и обособленной культурой.

При этом россиян туда не берут, и даже лесорубы для работ на этих территориях на китайских производствах едут из Китая, а прибыль возвращается обратно, в Пекин.

– К 2030 году Сибирь может получить сотни тысяч китайских переселенцев. В условиях демографического кризиса РФ не способна заселить собственные территории. Вакуум заполняют другие, – рассказал руководитель Центра.

Он сообщил, что настоящая картина такова: Кремль не “поднимает” этот регион, а отдает его на расселение иностранцам.

Таким образом, Москва плавно “сдает” Китаю такие свои стратегические земли, как Сибирь и Дальний Восток.

