Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко спрогнозував, що дзеркальний безвіз Росії та Китаю, який готують ці країни одна для одної, закінчиться новим етапом “тихої експансії” російських земель китайськими переселенцями.

Про це Коваленко написав на каналі Центру в Telegram.

Безвіз Росії та Китаю: якими будуть наслідки

Керівник ЦПД уточнив, що з 15 вересня для росіян почне діяти безвіз у Китай, також Москва готує дзеркальний крок для китайців.

– Це новий етап “тихої експансії”. Безвіз для росіян майже нічого не змінює: і раніше віза займала кілька днів. А ось для Китаю це стратегічний канал для “повзучої” міграції в Сибір і на Далекий Схід, – пояснив він.

За словами Коваленка, в регіоні вже формуються цілі китайські анклави: з їхніми школами, суто їхнім бізнесом та відокремленою культурою.

Водночас, росіян туди не беруть, і навіть лісоруби для робіт на цих територіях на китайських виробництвах їдуть з Китаю, а прибутки повертаються назад, до Пекіну.

– До 2030 року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. В умовах демографічної кризи РФ не здатна заселити власні території. Вакуум заповнюють інші, – розповів керівник Центру.

Він повідомив, що справжня картина така: Кремль не “піднімає” цей регіон, а віддає його на розселення іноземцям.

Отже, Москва плавно “здає” Китаю такі свої стратегічні землі, як Сибір і Далекий Схід.

