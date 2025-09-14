Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство страны призвал союзников рассмотреть перехват дронов РФ над Украиной.

Сикорский предложил Западу перехватывать дроны РФ над Украиной

В комментарии немецким СМИ Сикорский, которого цитирует Tagesschau, высказал мнение, что “следует подумать” о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины.

— Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками, — отметил он.

Кроме того, Сикорский предложил скоординированные действия против “теневого флота” РФ в Балтийском море.

– Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море, – сказал он.

Сикорский обосновал это тем, что если хотя бы один из кораблей РФ, два из которых уже затонули в Азовском море, затонет в Балтийском море – ЕС столкнется с “экологической катастрофой беспрецедентного масштаба”.

Напомним, что 10 сентября во время массированного обстрела Украины воздушное пространство Польши нарушил 21 российский дрон.

В ответ на это 12 сентября генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военный блок принял решение начать операцию под названием Восточный страж. Целью является укрепление своего восточного фланга.

