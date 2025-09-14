Польский президент Кароль Навроцкий подписал решение, которое разрешает иностранным военным силам оставаться на территории его страны.

Разрешение войскам НАТО находиться в Польше

Как сообщает Национальное бюро безопасности в соцсети Х , Навроцкий разрешил войскам НАТО находиться в Польше в рамках операции Восточный страж.

По его словам, целью присутствия войск в рамках операции Восточный страж (Eastern Sentry) является укрепление Польши.

– Президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным военным силам из стран-членов Организации Североатлантического договора оставаться на территории Польши, – говорится в сообщении.

Напомним, что 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военный блок в ответ на падение российских дронов в Польше принял решение начать операцию под названием Восточный часовой. Целью является укрепление своего восточного фланга.

По последней информации, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего, 10 – в Люблинском воеводстве.

