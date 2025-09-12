Повітряний простір Польщі порушив 21 російський дрон, а не 17, як повідомлялось раніше, повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові країни Марцін Пшидач.

Кількість повідомлень про російські дрони, які перетнули кордон республіки два дні тому, зросла до 21, заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, пише The Guardian.

За його словами, не всі із заявлених дронів ще знайдені. Станом на вчорашній вечір Міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 безпілотників. Зокрема, сімнадцятий безпілотник було знайдено у селі Пшимярки Білгорайського повіту Люблінського воєводства.

Інші дрони були виявлені у таких місцях:

Люблінське воєводство в населених пунктах: Чоснувка (повіт Бяльський), Чесники (пов. Замойський), Вирки (пов. Володавський), Кшивоверба-Колонія (пов. Парчевський), Вогинь (пов. Радзинський); Великий Лан (пов. Володавський), Заблоче-Колонія (пов. Бяльський), Вигалев (пов. Парчевський), Бичавка Тшеча (пов. Люблінський)

у Лодзькому воєводстві в Мнішеку (повіт Опочинський);

у Вармінсько-Мазурському воєводстві: в Олесно (повіт Ельблонг);

у Мазовецькому воєводстві: між Раб’янами та Северином (повіт Венгровський) та в Новому Місті над Піліцою (повіт Груецький);

Сьвєнтокшиське воєводство: у Чижеві Буського повіту, у Соботці Опатівського повіту, у Смикові Келецького повіту.

Крім того, Пшидач застеріг від прийняття на віру чергового російського вкиду в рамках пропаганди РФ щодо того, що безпілотники начебто були українськими. Він наголосив, що польська влада чітко встановила – дрони були російськими та запущені з території Росії.

Нагадаємо, що російські дрони під час масованого обстрілу України 10 вересня перетнули повітряний простір Польщі.

