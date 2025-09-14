Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни закликав союзників розглянути перехоплення дронів РФ над Україною.

Сікорський запропонував Заходу перехоплювати дрони РФ над Україною

У коментарі німецьким ЗМІ Сікорський, якого цитує Tagesschau, висловив думку, що “варто подумати” про перехоплення російських безпілотників та ракет у повітряному просторі України.

– Технічно ми, як НАТО і ЄС, були б здатні це зробити, але це не рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, тільки разом зі своїми союзниками, – зазначив він.

Крім того, Сікорський запропонував скоординовані дії проти “тіньового флоту” РФ у Балтійському морі.

– Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море, – сказав він.

Сікорський обґрунтував це тим, що якщо хоча б один з кораблів РФ, два з яких вже затонули в Азовському морі, затоне в Балтійському морі, – ЄС зіштовхнеться з “екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу”.

Нагадаємо, що 10 вересня під час масованого обстрілу України повітряний простір Польщі порушив 21 російський дрон.

У відповідь на це 12 вересня генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що військовий блок ухвалив рішення розпочати операцію під назвою Східний вартовий. Метою є зміцнення свого східного флангу.

