РФ может сократить добычу нефти из-за ударов украинских беспилотников — СМИ
Российская компания Транснефть, контролирующая более 80% добычи нефти в РФ, предупредила производителей о вероятной необходимости сокращения добычи после атак беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Транснефть сократит добычу нефти из-за атак дронов
По информации источников, Транснефть недавно ограничила возможности нефтегазовых компаний хранить нефтепродукты в своей трубопроводной системе.
Компания также сообщила, что может сократить прием нефти, если ее инфраструктура понесет дальнейшие повреждения.
Как отмечают источники, атаки дронов могут привести к тому, что Россия, которая отвечает за 9% мировой добычи нефти, будет вынуждена снизить объемы добычи.
Удары по инфраструктуре нефтепровода Дружба
В августе и сентябре украинские дроны несколько раз наносили удары по инфраструктуре нефтепровода Дружба, из-за чего поставки нефти в Словакию и Венгрию временно останавливались.
В конце августа украинские БПЛА поразили нефтегазовый терминал в Усть-Луге, а в сентябре — порт Приморск, который также находится под управлением Транснефти.
В обоих случаях была повреждена инфраструктура, что привело к перебоям в работе.
Цены на нефть во вторник, 16 августа, несколько выросли, продолжив повышение предыдущей сессии.
Рынки учитывали потенциальные перебои с поставками из России после атак украинских беспилотников на ее нефтеперерабатывающие заводы.