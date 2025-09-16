Российская компания Транснефть, контролирующая более 80% добычи нефти в РФ, предупредила производителей о вероятной необходимости сокращения добычи после атак беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Транснефть сократит добычу нефти из-за атак дронов

По информации источников, Транснефть недавно ограничила возможности нефтегазовых компаний хранить нефтепродукты в своей трубопроводной системе.

Компания также сообщила, что может сократить прием нефти, если ее инфраструктура понесет дальнейшие повреждения.

Как отмечают источники, атаки дронов могут привести к тому, что Россия, которая отвечает за 9% мировой добычи нефти, будет вынуждена снизить объемы добычи.

Удары по инфраструктуре нефтепровода Дружба

В августе и сентябре украинские дроны несколько раз наносили удары по инфраструктуре нефтепровода Дружба, из-за чего поставки нефти в Словакию и Венгрию временно останавливались.

В конце августа украинские БПЛА поразили нефтегазовый терминал в Усть-Луге, а в сентябре — порт Приморск, который также находится под управлением Транснефти.

В обоих случаях была повреждена инфраструктура, что привело к перебоям в работе.

Цены на нефть во вторник, 16 августа, несколько выросли, продолжив повышение предыдущей сессии.

Рынки учитывали потенциальные перебои с поставками из России после атак украинских беспилотников на ее нефтеперерабатывающие заводы.

