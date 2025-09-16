Російська компанія Транснефть, що контролює понад 80% видобутку нафти в РФ, попередила виробників про ймовірну необхідність скорочення видобутку після атак безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Транснефть зменшить видобуток нафти через атаки дронів

За інформацією джерел, Транснефть нещодавно обмежила можливості нафтогазових компаній зберігати нафтопродукти у своїй трубопровідній системі.

Зараз дивляться

Компанія також повідомила, що може скоротити прийом нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень.

Як зазначають джерела, атаки дронів можуть призвести до того, що Росія, яка відповідає за 9% світового видобутку нафти, буде змушена знизити обсяги видобутку.

Удари по інфраструктурі нафтопроводу Дружба

У серпні та вересні українські дрони кілька разів завдавали ударів по інфраструктурі нафтопроводу Дружба, через що поставки нафти до Словаччини та Угорщини тимчасово зупинялися.

Наприкінці серпня українські БпЛА уразили нафтогазовий термінал в Усть-Лузі, а у вересні – порт Приморськ, який також перебуває під управлінням Транснефть.

В обох випадках була пошкоджена інфраструктура, що спричинило перебої у роботі.

Ціни на нафту у вівторок, 16 серпня, дещо зросли, продовживши підвищення попередньої сесії.

Ринки враховували потенційні перебої з постачанням з Росії після атак українських безпілотників на її нафтопереробні заводи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.