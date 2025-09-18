Великобритания и США подписали так называемое “соглашение о технологическом процветании”.

Соглашение о технологическом процветании между Британией и США

Во время государственного визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство Британия и США подписали так называемое “соглашение о технологическом процветании”, пишет ВВС, Time и сайт правительства Великой Британии.

Соглашение определяет совместные усилия по следующим направлениям:

Искусственный интеллект (ИИ): разработка совместных исследовательских программ, создание научных наборов данных, развитие AI для биотехнологий, медицины и энергетики, а также безопасная инфраструктура и подготовка специалистов.

Гражданская ядерная энергетика: совместная работа над передовыми ядерными реакторами и топливом, развитие термоядерной энергетики, упрощение лицензирования и обеспечение независимости от российского топлива.

Квантовые технологии: создание совместного бенчмаркинга, ускорение разработки алгоритмов, внедрения в сфере обороны, здравоохранения и финансов, стандартизация и обмен специалистами.

Другие отрасли: развитие 6G, защищенные телекоммуникации, кибербезопасность, позиционирование и навигация, а также привлечение частного капитала для коммерциализации технологий.

Меморандум также предусматривает создание рабочей группы на уровне министров в течение шести месяцев после вступления документа в силу для координации реализации программ и ежегодную оценку прогресса.

Стармер отметил, что это в истории Британии самое масштабное подобное соглашение и оно обеспечит “миллиардные потоки в обе стороны через Атлантический океан” и инвестиции в Британию, которые окажут ощутимое влияние на жизнь людей. В частности, известно, что общие американские инвестиции в Великобританию составят 150 миллиардов фунтов стерлингов, в то же время Великобритания инвестирует в США до $100 млрд.

В результате американских инвестиций будет создано более 7600 новых рабочих мест по всей Британии. В частности, в рамках соглашения планируется построить 12 новых усовершенствованных ядерных реакторов.

Напомним, что 17 сентября президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом.

