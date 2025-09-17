Президент США Дональд Трамп находится со вторым государственным визитом в Великобритании.

В первый день он провел встречу с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, а на второй день запланированы переговоры с британским правительством.

Каким был первый день визита Трампа в Великобританию

Дональд Трамп прилетел в Виндзор на вертолете Marine One американского Корпуса морской пехоты, который используется для перевозки президента США.

Первыми на трапе Marine One Трампа и Меланию встретили принц Уильям и Кэтрин, после чего они вчетвером подошли к королю Великобритании Чарльзу III и королеве Камилле.

Военный церемониальный караул Королевского флота расположился вдоль маршрута, по которому конные экипажи с высокими гостями и хозяевами направлялись к дворцу.

Накануне визита Трамп назвал Виндзорский дворец особым местом, а короля — давним другом.

Дональд Трамп стал первым президентом США, который дважды посетил Великобританию с государственным визитом. Первый раз это было в 2019 году, но тогда его принимала королева Елизавета II.

Первый день визита Трампа в Великобританию

В первый день визита Трампа с первой леди США встретили в Уиндзорском замке король и королева. Перед входом во дворец президента США приветствовали 1300 военнослужащих армии, Королевского флота и ВВС.

После государственного обеда Трамп почтил память покойной королевы Елизаветы II в ее усыпальнице, а затем осмотрел часовню Святого Георгия.

Главным событием государственного визита стал вечерний банкет в Сент-Джордж-холле, где Карл III и Дональд Трамп произнесли речи, а гостям предложили блюда британской и американской кухонь.

Шляпа Мелании Трамп во время визита в Великобританию

Шляпа Мелании снова стала темой обсуждений. Ранее, когда состоялась инаугурация Трампа, президент США попытался поцеловать жену, но широкие поля шляпы помешали, и это быстро стало вирусным видео в социальных сетях.

Первая леди США снова привлекла внимание своей шляпой. В Виндзорский замок она прибыла в широкополом фиолетовом головном уборе, который почти скрывал лицо, а также в классическом темно-сером костюме.

Стилист знаменитостей и автор Vogue Мариан Квей убеждена, что Мелания Трамп не случайно выбрала именно такую шляпу.

По ее мнению, шляпа с широкими полями, которая скрывает лицо, демонстрирует позицию, что все глаза должны быть направлены на ее мужа и его повестку дня во время этого визита.

В то же время стилист обратила внимание, что цвет шляпы Мелании точно совпадает с галстуком Дональда Трампа, символизируя ее поддержку.

Украинцы снова заметили, что шляпа первой леди напоминает головной убор певицы Клавдии Петровны. Ранее в этом году в соцсетях уже шутили по этому поводу, когда Мелания выбрала подобную шляпу на инаугурацию мужа.

Какие ожидания от визита в Великобританию

Перед вылетом из США Трамп назвал этот визит честью для себя и отметил, что имеет очень хорошие отношения с Великобританией.

Накануне он обратил внимание, что главная цель поездки — встреча с другом, королем Чарльзом III, которого Трамп назвал элегантным джентльменом, хорошо представляющим страну.

Кроме встречи с королем, во время визита Трампа ожидается обсуждение вопросов торговли и международной политики, включая поддержку Украины.

