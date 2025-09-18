По данным украинской разведки, население России в ближайшие 50 лет может сократиться на 25% из-за войны в Украине, в результате которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.

Демографический кризис в РФ: что известно

Согласно закрытым демографическим отчетам, которые попали в оборот, численность населения государства-агрессора может сократиться как минимум на 25%.

Уже сейчас российские предприятия испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

Наибольшие показатели фиксируются в дальневосточных регионах, откуда Кремль отправил большинство мужчин на войну.

— Начатая Россией война — одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора, — говорится в сообщении ГУР.

С начала боевых действий в Украине Россия понесла значительные потери: более миллиона солдат в возрасте от 20 до 35 лет погибли или были ранены.

Российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов и даже иностранных туристов. Однако их также вербуют на фронт.

Источник : ГУР

