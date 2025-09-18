За даними української розвідки, населення Росії у найближчі 50 років може зменшитися на 25% через війну в Україні, внаслідок якої РФ втратила вже понад мільйон громадян.

Демографічна криза у РФ: що відомо

Згідно із закритими демографічними звітами, які потрапили в обіг, кількість населення держави-агресора може скоротитися на щонайменше 25%.

Вже зараз російські підприємства відчувають дефіцит робочої сили, а в закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

Найбільші показники фіксують у далекосхідних регіонах, звідки Кремль вислав більшість чоловіків на війну.

— Розпочата Росією війна — одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора, — йдеться в повідомленні ГУР.

Від початку бойових дій в Україні Росія зазнала значних втрат: понад мільйон солдатів від 20 до 35 років загинули або були поранені.

Російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів і навіть іноземних туристів. Проте їх також вербують на фронт.

Джерело : ГУР

