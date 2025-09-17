Бійці 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії, якого змусили воювати на боці РФ.

Біля Вовчанська взяли в полон громадянина Кенії

Кенійський легкоатлет на ім’я Еванс отримав пропозицію відвідати Санкт-Петербург від свого спортивного агента. Слід зауважити, що цю туристичну поїздку профінансувала Росія.

Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала іноземцям залишитись у РФ та працевлаштуватись.

Еванс підписав папери, підготовлені російською мовою, якої кенієць не знав. Так він став військовослужбовцем армії РФ.

Прибувши до військового табору, іноземець усвідомив, що його обманули, тому спробував відмовитися.

Однак дізнався, що це загрожує розстрілом. Протягом тижня Еванс опанував навички користування вогнепальною зброєю.

Певні завдання його змушували виконувати силоміць, адже ніхто з інструкторів не володів англійською, попри те, що в команді були інші іноземці.

На першому бойовому завданні Еванс втік, протягом двох діб чоловік блукав лісами неподалік Вовчанська.

Саме так він натрапив на українських військових та став полоненим 57 ОМПБр.

Кенієць просить не обмінювати, оскільки впевнений, що в Росії на нього чекає смерть.

Джерело: 57 ОМПБр

Фото: 57 ОМПБр

