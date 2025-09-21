Великобритания, Канада и Австралия признали Палестину как суверенное государство.

Об этом сообщает ряд западных СМИ.

Канада признала Палестину: что известно

Как сообщает агентство Bloomberg, офис премьер-министра Канады Марка Карни объявил об этом шаге в воскресенье, назвав его скоординированными международными усилиями для сохранения возможности решения о создании двух государств.

Сейчас смотрят

— Хотя Канада не питает иллюзий относительно того, что это признание является панацеей, оно твердо согласуется с принципами самоопределения и основополагающими правами человека, отраженными в Уставе ООН, а также с последовательной политикой Канады на протяжении поколений, — говорится в заявлении.

Таким образом Карни выполняет обещание, данное в июле, присоединиться к союзникам в признании Палестины.

Карни заявил, что признание Палестины как суверенного государства основано на обязательстве Палестинской администрации по реформам, в частности проведению выборов в 2026 году без участия ХАМАС и демилитаризации государства.

Палестинская администрация предоставила эти прямые обязательства Канаде и международному сообществу.

Австралия признала Палестину: что известно

Австралия официально признала Палестину как независимое государство.

Как сообщает ABC News, об этом решении объявили премьер-министр Энтони Албанез и министр иностранных дел Пенни Вонг.

Они подчеркнули, что страна поддерживает законные и давние стремления палестинского народа иметь собственное государство.

Австралия считает, что двустороннее урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной остается единственным путем к длительному миру и безопасности для обоих народов.

Великобритания признала Палестину: что известно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также официально признал палестинское государство.

Об этом он заявил в прямом эфире BBC.

— Сегодня, чтобы возродить надежду на мир и решение о создании двух государств, я четко заявляю — как премьер-министр этой великой страны — что Соединенное Королевство официально признает государство Палестина, — заявил Стармер.

Премьер Великобритании заявил, что момент для признания настал.

— Учитывая растущий ужас на Ближнем Востоке, мы действуем, чтобы сохранить возможность мира и решения о создании двух государств. Это означает безопасный и надежный Израиль рядом с жизнеспособным палестинским государством — сейчас у нас нет ни того, ни другого, — добавил Стармер.

Политик также отметил, что встречался с семьями заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе, и видит пытки, которые они переносят каждый день.

— Это решение не является наградой для ХАМАС, потому что это означает, что ХАМАС не будет иметь будущего, не будет играть никакой роли в правительстве и не будет играть никакой роли в безопасности, — подчеркнул Стармер.

Реакция Израиля на признание Палестины

Как сообщает агентство Bloomberg, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возмущенно отреагировал на планы стран признать Палестину, утверждая, что это «вознаграждает ужасный терроризм ХАМАС» и «наказывает его жертв».

Он предупредил, что джихадистское государство на границе с Израилем будет представлять серьезную угрозу.

Стоит отметить, что Канада, Австралия и Великобритания присоединились к 147 из 193 государств-членов ООН, которые уже признали палестинскую государственность.

Ожидается, что другие страны также сделают этот шаг на фоне заседаний Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.