Велика Британія, Канада та Австралія визнали Палестину як суверенну державу.

Про це повідомляє низка західних ЗМІ.

Канада визнала Палестину: що відомо

Як повідомляє агентство Bloomberg, офіс прем’єр-міністра Канади Марка Карні оголосив про цей крок у неділю, назвавши його скоординованими міжнародними зусиллями для збереження можливості рішення про створення двох держав.

Зараз дивляться

— Хоча Канада не має ілюзій щодо того, що це визнання є панацеєю, воно твердо узгоджується з принципами самовизначення та основоположними правами людини, відображеними в Статуті ООН, а також з послідовною політикою Канади протягом поколінь, — йдеться у заяві.

Тож Карні виконує обіцянку, дану в липні, приєднатися до союзників у визнанні Палестини.

Він заявив, що визнання Палестини як суверенної держави ґрунтується на зобов’язанні палестинської адміністрації щодо реформ, зокрема проведення виборів у 2026 році без участі ХАМАС та демілітаризації держави.

Палестинська адміністрація надала ці прямі зобов’язання Канаді та міжнародній спільноті.

Австралія визнала Палестину: що відомо

Австралія офіційно визнала Палестину як незалежну державу.

Як повідомляє ABC News, про це рішення оголосив прем’єр-міністр Ентоні Албанез та міністр закордонних справ Пенні Вонг.

Вони наголосили, що країна підтримує законні та давні прагнення палестинського народу мати власну державу.

Австралія вважає, що дводержавне врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною залишається єдиним шляхом до тривалого миру та безпеки для обох народів.

Велика Британія визнала Палестину: що відомо

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також офіційно визнав Палестинську державу.

Про це він заявив у прямому ефірі BBC.

— Сьогодні, щоб відродити надію на мир і рішення про створення двох держав, я чітко заявляю — як прем’єр-міністр цієї великої країни — що Сполучене Королівство офіційно визнає державу Палестина, — заявив Стармер.

Прем’єр Великої Британії заявив, що момент для визнання настав.

— З огляду на зростаючий жах на Близькому Сході, ми діємо, щоб зберегти можливість миру та рішення про створення двох держав. Це означає безпечний та надійний Ізраїль поряд із життєздатною Палестинською державою — наразі у нас немає ні того, ні іншого, – додав Стармер.

Політик також зазначив, що зустрічався з родинами заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, і бачить катування, яких вони зазнають щодня.

— Це рішення не є винагородою для ХАМАС, бо це означає, що ХАМАС не матиме майбутнього, не матиме жодної ролі в уряді та не матиме жодної ролі в безпеці, — наголосив Стармер.

Реакція Ізраїлю на визнання Палестини

Як повідомляє агентство Bloomberg, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обурено відреагував на плани країн визнати Палестину, стверджуючи, що це “винагороджує жахливий тероризм ХАМАС” та “карає його жертв”.

Він попередив, що джихадистська держава на кордоні з Ізраїлем становитиме серйозну загрозу.

Варто зазначити, що Канада, Австралія та Велика Британія приєдналися до 147 зі 193 держав-членів ООН, які вже надали визнання палестинській державності.

Очікується, що інші країни також зроблять цей крок на тлі засідань Генеральної Асамблеї ООН цього тижня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.