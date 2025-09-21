Россия намеренно проверяет пределы возможностей НАТО с помощью различного рода воздушных вторжений с целью сбора данных о мерах реагирования блока и политической воле.

Цель воздушных вторжений РФ на территорию НАТО

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), эти меры Москва может затем применить в потенциальных конфликтах против Организации Североатлантического договора.

— РФ активизирует свои усилия с целью проверить оборонные возможности и решимость НАТО, нарушая воздушное пространство членов Альянса, — считают в ISW.

Они напомнили, как 19 сентября два российских истребителя пролетели низко над польской нефтегазовой буровой платформой Lotos Petrobaltic в Балтийском море.

Сейчас смотрят

— Остается неясным, произошло ли вторжение российских самолетов вблизи платформы Petrobaltic во время вылета 19 сентября, в ходе которого три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, или это был отдельный инцидент, — отмечают аналитики.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что их самолеты якобы не нарушали воздушное пространство Эстонии, а просто выполнили запланированный полет с аэродрома Карелия к неопределенному аэродрому в Калининградской области в соответствии с международным правом.

Источник : ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.