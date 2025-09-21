Росія навмисно перевіряє межі можливостей НАТО за допомогою різного роду повітряних вторгнень з метою збору даних про заходи реагування блоку та політичну волю.

Мета повітряних вторгнень РФ на територію НАТО

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ці заходи Москва може потім застосувати в потенційних конфліктах проти Організації Північноатлантичного договору.

– РФ посилює свої зусилля з метою перевірити оборонні можливості та рішучість НАТО, порушуючи повітряний простір членів Альянсу, – вважають у ISW.

Вони нагадали, як 19 вересня два російські винищувачі пролетіли низько над польською нафтогазовою буровою платформою Lotos Petrobaltic у Балтійському морі.

– Залишається незрозумілим, чи вторгнення російських літаків поблизу платформи Petrobaltic відбулося під час вильоту 19 вересня, під час якого три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, чи це був окремий інцидент, – зауважують аналітики.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що їхні літаки нібито не порушували повітряний простір Естонії, а просто виконали запланований політ з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

Джерело : ISW

