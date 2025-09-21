Партизаны подорвали железнодорожные пути в Смоленске, ведущие к авиазаводу, где производятся ракеты Х-59 для Минобороны РФ.

Об этом сообщили в движении Атеш.

Подрыв железной дороги в российском Смоленске

Там отметили, что имеют подтверждение нарушение логистики ракет в результате повреждения железнодорожных путей.

По данным Атеш, на этом заводе, кроме ракет, производят также БпЛА и другую поенную технику.

— Он — стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать, — говорится в сообщении.

Недавно партизанское движение Атеш сообщило о разведке оборонного завода Авангард в Сафоновом Смоленской области РФ, отметив, что ранее над объектом пролетали украинские дроны, а теперь удары по нему будут более точными.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Атеш

