В Смоленске партизаны подорвали ж/д, нарушив логистику авиазавода – Атеш
Партизаны подорвали железнодорожные пути в Смоленске, ведущие к авиазаводу, где производятся ракеты Х-59 для Минобороны РФ.
Об этом сообщили в движении Атеш.
Подрыв железной дороги в российском Смоленске
Там отметили, что имеют подтверждение нарушение логистики ракет в результате повреждения железнодорожных путей.
По данным Атеш, на этом заводе, кроме ракет, производят также БпЛА и другую поенную технику.
— Он — стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать, — говорится в сообщении.
Недавно партизанское движение Атеш сообщило о разведке оборонного завода Авангард в Сафоновом Смоленской области РФ, отметив, что ранее над объектом пролетали украинские дроны, а теперь удары по нему будут более точными.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Атеш