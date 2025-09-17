Партизаны Атеш устроили диверсию на ж/д узле под Екатеринбургом: что известно
Агент движения Атеш провел успешную диверсию на железнодорожным узле под Екатеринбургом — под угрозой вся военная логистика России.
Диверсия партизан на железной дороге под Екатеринбургом
— Наш агент провел диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование. Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях, — говорят в Атеш.
По их данным, через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, топлива и личного состава армии РФ на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке.
— Теперь военные составы простаивают, что наносит урон тылу армии, — говорится в сообщении.
Несколько дней назад партизанское движение Атеш также сообщило об успешной диверсии своего агента на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа России.
Речь идет о поджоге релейного шкафа на ветке, которую оккупанты используют для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем на фронт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.
