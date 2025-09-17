Агент движения Атеш провел успешную диверсию на железнодорожным узле под Екатеринбургом — под угрозой вся военная логистика России.

Диверсия партизан на железной дороге под Екатеринбургом

— Наш агент провел диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование. Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях, — говорят в Атеш.

По их данным, через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, топлива и личного состава армии РФ на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке.

Сейчас смотрят

— Теперь военные составы простаивают, что наносит урон тылу армии, — говорится в сообщении.

Несколько дней назад партизанское движение Атеш также сообщило об успешной диверсии своего агента на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа России.

Речь идет о поджоге релейного шкафа на ветке, которую оккупанты используют для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем на фронт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Атеш

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.