Партизанское движение АТЕШ сообщило о разведке территории оборонного завода в Смоленской области.

АТЕШ разведал оборонный завод в Смоленской области

В Смоленской области находится оборонный завод, который входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение и выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.

— Агенты нашего движения обследовали предприятие АО Авангард в Сафонове. Зафиксированы режим работы, охрана, видеонаблюдение и транспорт, — говорится в сообщении.

Ранее над объектом пролетали украинские дроны — теперь удары будут точнее. Информация уже передана Силам обороны Украины.

К слову, в ночь на 12 сентября дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ — порт Приморск, в результате чего была приостановлена ​​отгрузка нефти.

