Удары будут точнее: партизаны разведали оборонный завод в Смоленской области РФ
Партизанское движение АТЕШ сообщило о разведке территории оборонного завода в Смоленской области.
АТЕШ разведал оборонный завод в Смоленской области
В Смоленской области находится оборонный завод, который входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение и выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.
— Агенты нашего движения обследовали предприятие АО Авангард в Сафонове. Зафиксированы режим работы, охрана, видеонаблюдение и транспорт, — говорится в сообщении.
Ранее над объектом пролетали украинские дроны — теперь удары будут точнее. Информация уже передана Силам обороны Украины.
К слову, в ночь на 12 сентября дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ — порт Приморск, в результате чего была приостановлена отгрузка нефти.