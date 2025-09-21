У Смоленську партизани підірвали залізницю, порушивши логістику авіазаводу – Атеш
Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, що ведуть до авіазаводу, де виробляються ракети Х-59 для Міноборони РФ.
Про це повідомили в русі Атеш.
Підрив залізниці в російському Смоленську
Там зазначили, що мають підтвердження порушення логістики ракет в результаті пошкодження залізничних колій.
За даними Атеш, на цьому заводі, крім ракет, виробляють також БпЛА та іншу військову техніку.
– Він – стратегічна ціль, і ми продовжимо наносити удари по таких об’єктах. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві будуть наростати, – йдеться в повідомленні.
Нещодавно партизанський рух Атеш повідомив про розвідку оборонного заводу Авангард у Сафоновому Смоленської області РФ, наголосивши, що раніше над об’єктом пролітали українські дрони, а тепер удари по ньому будуть точнішими.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Атеш