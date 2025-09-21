Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, що ведуть до авіазаводу, де виробляються ракети Х-59 для Міноборони РФ.

Про це повідомили в русі Атеш.

Підрив залізниці в російському Смоленську

Там зазначили, що мають підтвердження порушення логістики ракет в результаті пошкодження залізничних колій.

За даними Атеш, на цьому заводі, крім ракет, виробляють також БпЛА та іншу військову техніку.

– Він – стратегічна ціль, і ми продовжимо наносити удари по таких об’єктах. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві будуть наростати, – йдеться в повідомленні.

Нещодавно партизанський рух Атеш повідомив про розвідку оборонного заводу Авангард у Сафоновому Смоленської області РФ, наголосивши, що раніше над об’єктом пролітали українські дрони, а тепер удари по ньому будуть точнішими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Атеш

