Росія просить Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) пом’якшити санкції, посилаючись на загрози безпеці польотів.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

РФ просить ICAO послабити санкції

За словами співрозмовників, влада РФ зараз намагається домовитися про зняття санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, на їхню думку, є критично важливими для безпеки польотів. Також Москва хоче, аби зняли обмеження на транзитні польоти.

Зараз дивляться

Росія говоритиме про це перед регуляторами та іншими делегатами на асамблеї ICAO, яка розпочинається у вівторок і триватиме до 3 жовтня у Монреалі.

Зазначається, що РФ прагне цього після рішення США минулого тижня, коли скасували санкції проти білоруського державного перевізника Белавіа.

У робочих документах, поданих перед асамблеєю, РФ заявила, що санкції нібито суперечать глобальним правилам.

У документах росіяни скаржаться на закриття повітряного простору 37 держав для польотів авіакомпаній РФ та заборону на технічне обслуговування та страхування літаків.

Зазначається, що Росія також намагається обратися до керівної ради ICAO, що складається з 36 держав. Речник Міністерства міжнародних справ Канади заявив, що Оттава знає про кандидатуру Росії до ради ICAO і не підтримує обрання Москви до цього органу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року санкції Заходу перекрили доступ до іноземних літаків і запасних частин, змусивши авіакомпанії РФ шукати деінде запчастини для понад 700 літаків.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.