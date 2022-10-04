РФ окончательно исключили из совета Международной организации гражданской авиации
Россия больше не является членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН. Ее окончательно исключили из организации.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. Она подчеркнула, что это первый прецедент среди всех организаций системы ООН, когда РФ исключили полностью из руководящего органа.
— Теперь уже финально – Россию выбросили из совета ИСАО. Опозорившись проигрышем в первой группе, она даже не рисковала подаваться в третью группу, где бы также с треском проиграла. Выбросили РФ заслуженно – из-за системных нарушений Чикагской конвенции, – объяснила Ковалив.
Ранее СМИ сообщали, что во время голосования в субботу, 1 октября, Россия не набрала достаточного количества голосов, чтобы остаться в совете организации. Она потребовала провести повторное голосование, но получила отказ.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) основана в соответствии с Чикагской конвенцией о гражданской авиации 1944 года.
Она является специализированным учреждением ООН, которое занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств по всем аспектам деятельности гражданской авиации.
Исполнительным органом ICAO является управляющий совет, в состав которого входят 36 стран. Это постоянный орган, государства-члены которого избираются на трехлетний срок.