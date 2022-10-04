Октябрь, 04 в 11:45

Россия больше не является членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН. Ее окончательно исключили из организации.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. Она подчеркнула, что это первый прецедент среди всех организаций системы ООН, когда РФ исключили полностью из руководящего органа.

— Теперь уже финально – Россию выбросили из совета ИСАО. Опозорившись проигрышем в первой группе, она даже не рисковала подаваться в третью группу, где бы также с треском проиграла. Выбросили РФ заслуженно – из-за системных нарушений Чикагской конвенции, – объяснила Ковалив.

Ранее СМИ сообщали, что во время голосования в субботу, 1 октября, Россия не набрала достаточного количества голосов, чтобы остаться в совете организации. Она потребовала провести повторное голосование, но получила отказ.

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) основана в соответствии с Чикагской конвенцией о гражданской авиации 1944 года.

Она является специализированным учреждением ООН, которое занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств по всем аспектам деятельности гражданской авиации.

Исполнительным органом ICAO является управляющий совет, в состав которого входят 36 стран. Это постоянный орган, государства-члены которого избираются на трехлетний срок.