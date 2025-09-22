Призывы президента США Дональда Трампа к союзникам в Европе отказаться от российской нефти не должны быть перекладыванием ответственности за российскую войну в Украине.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

ЦПД о призывах Трампа к ЕС отказаться от российской нефти

Глава ЦПД подчеркнул, что в словах президента США есть логика, ведь Америка наращивает добычу нефти и хочет ее продать.

– Также здесь есть логика чисто с точки зрения справедливости – почему Европа вообще до сих пор покупает российскую нефть? И не только Венгрия и Словакия. СМИ публиковали данные, что и Франция, – напомнил он.

Однако, по словам Андрея Коваленко, конфискация активов россиян за преступления в Украине и войну для Европы является крайне сложным процессом.

Он предостерег США от того, чтобы призывы отказаться от российской нефти не были перекладыванием на европейцев ответственности за российскую войну в Украине.

– Потому что одномоментное прекращение закупок российской нефти Европой не помешает покупать ее Китаю и Индии. Соответственно, Россия будет иметь деньги на войну как от нефти, так и от газа и других ресурсов, – пояснил Коваленко.

Напомним, Макрон назвал несущественным импорт энергоносителей из РФ в Европу.

