Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что остаточный импорт энергоносителей из России в ЕС является “очень несущественным”.

Он сделал это заявление в ответ на призыв президента США Дональда Трампа к странам ЕС уменьшить зависимость от российских ресурсов, если Брюссель хочет, чтобы Вашингтон усилил давление на Москву для завершения войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Макрон ответил Трампу на призыв прекратить покупать нефть у РФ

— Это не ключевой фактор сегодня. Мы сократили потребление нефти и газа более чем на 80%, — заявил Макрон в интервью программе Face the Nation на телеканале CBS.

На прошлой неделе президент США призвал европейских союзников прекратить покупать российскую нефть.

Он заявил, что может рассмотреть дополнительные меры против Москвы, “но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть в России”.

Среди предложенных в США мер — так называемые вторичные тарифы до 100% на товары из Китая и Индии, а также другие торговые ограничения, направленные на сокращение потоков российской энергии и предотвращение передачи в Россию технологий двойного назначения.

Несмотря на то, что ЕС в целом сократил импорт российских энергоносителей после полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину в 2022 году, некоторые страны остаются зависимыми от них.

Словакия и Венгрия заявили, что будут сопротивляться давлению Трампа с требованием отказаться от российской нефти, пока ЕС не найдет достаточных альтернатив.

Евросоюз уже принял запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который вступит в силу со следующего года.

Кроме того, блок обсуждает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года.

На вопрос, поддерживает ли он новые санкции или тарифы против России, Макрон признал:

— Это зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня – завтра, — сказал он.

Использование замороженных активов РФ

На фоне дискуссий в Европе об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины, французский президент выразил осторожность.

— Что касается замороженных активов, мы все придерживаемся международных правил, — подчеркнул он в комментарии CBS. — И вы не можете изъять эти активы у центрального банка, даже в такой ситуации.

Большая часть примерно $300 млрд замороженных российских активов хранится в Европе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этом месяце предположила, что эти средства можно использовать для предоставления Украине “репарационного займа”.

