В России запустили православный мессенджер под названием Зосима, который вызвал скандал из-за масштабного сбора персональных данных пользователей.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Православный мессенджер Зосима в РФ: что известно

Как отметили в ЦПД, мессенджер Зосима доступен для скачивания всего несколько дней, но уже привлек внимание пользователей своей политикой конфиденциальности.

Согласно документам, Зосима собирает чрезвычайно широкий спектр персональных данных пользователей, включая паспортные данные, адреса, сведения о доходах, месте работы и даже информацию о военной службе.

Регистрация происходит через Госуслуги, что автоматически открывает доступ к государственным базам данных.

Это дает разработчикам возможность получать практически всю доступную информацию о гражданах России.

Формально запуск мессенджера Зосима объясняется стремлением сделать Русскую православную церковь более современной и близкой к молодежи.

На самом деле, как отмечают в ЦПД, речь идет о создании еще одного инструмента цифрового контроля над населением.

— Это в очередной раз подтверждает, что РПЦ в России фактически является частью государственного аппарата и помогает власти управлять обществом, — отметили в ЦПД.

