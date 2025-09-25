У Росії запустили православний месенджер під назвою Зосима, який спричинив скандал через масштабний збір персональних даних користувачів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки й оборони України.

Православний месенджер Зосима в РФ: що відомо

Як зазначили у ЦПД, месенджер Зосима доступний для завантаження лише кілька днів, але вже привернув увагу користувачів своєю політикою конфіденційності.

Згідно з документами, Зосима збирає надзвичайно широкий спектр персональних даних користувачів, включно з паспортними даними, адресами, відомостями про доходи, місця роботи та навіть інформацією про військовий обов’язок.

Реєстрація відбувається через Госуслуги, що автоматично відкриває доступ до державних баз даних.

Це надає розробникам можливість отримувати практично всю доступну інформацію про громадян Росії.

Формально запуск месенджера Зосима пояснюється прагненням зробити російську православну церкву сучаснішою та ближчою до молоді.

Насправді ж, як зазначають у ЦПД, йдеться про створення ще одного інструменту цифрового контролю над населенням.

— Це вчергове підтверджує, що РПЦ у Росії фактично є частиною державного апарату та допомагає владі управляти суспільством, – зазначили у ЦПД.

