Несмотря на громкие обещания оккупантов решить проблему водоснабжения та ВОТ Донецкой области до декабря, зимой жители временно оккупированных территорий останутся без воды.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Проблема с водоснабжением та ВОТ Донецкой области: что известно

В ЦПД подчеркивают: за годы оккупации Россия довела проблему водоснабжения на Донбассе до состояния гуманитарной катастрофы.

Сейчас смотрят

Людей там — продолжают в ЦПД, — заставляют жить в невыносимых условиях, унижающих человеческое достоинство.

Жители страдают от нехватки питьевой воды, перебоев с водоснабжением, электричеством и теплом, недостатка качественных продуктов питания и медицинской помощи.

Дополнительно усложняют жизнь дефицит лекарств, отсутствие нормальных коммунальных услуг.

А недавно родственница и советница донецкого гауляйтера Дениса Пушилина Елена Никитина рассказала, что зимой воду придется хранить в пластиковых резервуарах, которые планируют подогревать газовыми горелками, чтобы те не замерзали.

— То есть вместо качественного ремонта инфраструктуры или запуска новых водопроводов людям предлагают опасные и абсурдные методы выживания, — отмечается в сообщении ЦПД.

Использование открытого огня для нагрева пластиковых резервуаров не только не только выглядит как пародия на коммунальное хозяйство, но и представляет реальную угрозу жизни и здоровью жителей, подчеркивают в ЦПД.

Если представители оккупационных властей всерьез планируют внедрять подобные технологии, это красноречивее тысячи слов свидетельствует об их некомпетентности, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

По их мнению, для Кремля жители временно оккупированных территорий остаются лишь ресурсом, который можно эксплуатировать в военных и политических целях.

Напомним, что в мае власти Донецкой области планировали превратить некоторые разрушенные кварталы ВОТ в памятники, которые будут показывать туристам как “пример героизма и памяти”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.