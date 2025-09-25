Киберспециалисты Главного управления разведки с 24 по 25 сентября совершили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы СПБ и провайдера ТрансТелеКом.

Хакеры ГУР атаковали национальную платежную систему РФ

В результате атаки хакеров работа российской национальной платежной системы СПБ и провайдера ТрансТелеКом была частично парализована. Россияне не могли осуществлять переводы между банками и оплачивать товары и услуги, в частности были недоступны онлайн-оплаты на АЗС, невозможно было оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду.

Кроме того, россияне имели ряд других неудобств в использовании онлайн-услуг (например, отсутствие интернет-подключения и интерактивного телевидения).

Ориентировочные экономические убытки в результате проведенной атаки составляют до $30 млн.

