Ущерб до $30 млн: хакеры ГУР атаковали национальную платежную систему России
Киберспециалисты Главного управления разведки с 24 по 25 сентября совершили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы СПБ и провайдера ТрансТелеКом.
В результате атаки хакеров работа российской национальной платежной системы СПБ и провайдера ТрансТелеКом была частично парализована. Россияне не могли осуществлять переводы между банками и оплачивать товары и услуги, в частности были недоступны онлайн-оплаты на АЗС, невозможно было оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду.
Кроме того, россияне имели ряд других неудобств в использовании онлайн-услуг (например, отсутствие интернет-подключения и интерактивного телевидения).
Ориентировочные экономические убытки в результате проведенной атаки составляют до $30 млн.