Кіберфахівці Головного управління розвідки з 24 до 25 вересня здійснили масштабну атаку на цифрову інфраструктуру російської національної платіжної системи СПБ та провайдера ТрансТелеКом.

Хакери ГУР атакували національну платіжну систему РФ

У результаті атаки хакерів роботу російської національної платіжної системи СПБ та провайдера ТрансТелеКом було частково паралізовано. Росіяни не могли здійснювати перекази між банками та оплачувати товари й послуги, зокрема були недоступні онлайн-оплати на АЗС, неможливо було оплатити проїзд у громадському транспорті за QR-кодом.

Крім того, з’явилася низка інших незручностей у користуванні онлайн-послугами для росіян (наприклад, відсутність інтернет-підключення та інтерактивного телебачення).

Орієнтовні економічні збитки у результаті проведеної атаки становлять до $30 млн.

