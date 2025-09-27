Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров пригрозил, что если страны НАТО попытаются сбить летающие объекты в российском воздушном пространстве, то якобы серьезно пожалеют.

Его заявление цитируют российские пропагандисты.

Лавров о сбивании летательных объектов в небе России

— Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все имеют право делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности, — заявил Лавров.

Однако российский министр иностранных дел пригрозил, что если будут попытки сбивать или поражать любой летающий объект на территории или в воздушном пространстве РФ, то в НАТО якобы будут серьезно сожалеть.

— Я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубое нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета, — заявил представитель страны-террориста.

Недавно издание Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты неофициально предупредили Кремль, что НАТО готово сбивать российские самолеты в ответ на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства.

