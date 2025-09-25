На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей мощью, в частности сбивая российские самолеты.

Об этом сообщили официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, поскольку переговоры проходили за закрытыми дверями, сообщает Bloomberg.

Как отмечают собеседники, на напряженной встрече в Москве представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе.

По итогам переговоров они пришли к выводу, что это нарушение было преднамеренной тактикой, предпринятой по приказу российского командования.

Российские официальные лица отрицают, что их самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии. Они настаивают, что якобы не пытаются проверить НАТО.

Представители РФ заявили, что массированное вторжение беспилотников на территорию Польши было якобы результатом ошибки. В ответ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, что полеты военных самолетов РФ регулируются международными правилами.

В издании отметили, что вторжение российских самолетов и дронов выявило практические проблемы с обороной восточной границы НАТО, включая недостаток финансирования и соответствующего оборудования, такого как системы борьбы с беспилотниками и другие.

