Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров пригрозив, що якщо країни НАТО спробують збити летючі об’єкти в російському повітряному просторі, то нібито серйозно пошкодують.

Його заяву цитують російські пропагандисти.

Лавро про збиття летючих об’єктів у небі Росії

– Дрон, коли він летить не над нашою територією, якщо він чийсь кордон перетнув, але вийшов з нашого повітряного простору, напевно, всі мають право робити з цим дроном те, що вважають за потрібне для забезпечення своєї безпеки, – заявив Лавров.

Проте російський міністр закордонних справ пригрозив, що якщо будуть спроби збивати чи вражати будь-який летючий об’єкт на території або у повітряному просторі РФ, тоді у НАТО нібито серйозно шкодуватимуть.

– Я думаю, люди серйозно пошкодують, якщо вони підуть на таке грубе порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету, – заявив представник країни-терориста.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що європейські дипломати неофіційно попередили Кремль, що НАТО готове збивати російськы літаки у відповідь на подальші порушення свого повітряного простору.

