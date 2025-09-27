В Нидерландах закрывали взлетно-посадочную полосу Полдербан в аэропорту Схипхол на 45 минут днем сегодня, 27 сентября.

Почему в Нидерландах закрывали полосу в аэропорту

Как сообщает Nederlandse Omroep Stichting (NOS), взлетно-посадочную полосу в аэропорту Схипхол закрыли после того, как пилоты и наблюдатели за самолетами предположили, что видели дрон.

Утром 27 сентября в службу управления воздушным движением Нидерландов поступило несколько сообщений от пилотов. Они заявили, что видели беспилотник, летевший на высоте около 150 метров.

Эти сообщения привели к приостановке воздушного движения на взлетно-посадочной полосе Польдербан. На 45 минут самолеты были перенаправлены на взлетно-посадочную полосу Званенбургбан.

Поиски проводились, в частности с использованием полицейского вертолета, но ничего не было обнаружено. Поэтому полосу Польдербан снова открыли в аэропорту.

Вскоре Королевская служба Нидерландов Marechaussee сообщила после расследования, что это, скорее всего, был не беспилотник, поскольку на радарных снимках он не был замечен. Теперь есть подозрение, что это был воздушный шар.

— Хорошая новость в том, что люди проявляют повышенную бдительность. Минус, возможно, авиасообщение временно перенаправлено без причины. Но мы стараемся быть осторожными. Безопасность всегда остается нашим приоритетом, — заявил представитель Marechaussee Дорон Валлин.

Запуск дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, поскольку это представляет риск для воздушного движения.

Королевская нидерландская военная полиция сообщает, что с начала года в аэропортах было зарегистрировано 22 случая вероятных дронов.

На прошлой неделе несколько аэропортов в Дании были закрыты после зафиксированных неизвестных беспилотников. Также неопределенные дроны заметили в воздушном пространстве соседней Норвегии.

Уже 27 сентября в Дании и Норвегии заявили о новых случаях обнаружения беспилотников над крупными военными базами, в частности истребителей F-35 и одной из ключевых баз НАТО.

