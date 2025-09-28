В Молдове продолжается подсчет голосов после парламентских выборов. По состоянию на 22:59 обработано более 62% протоколов.

Предварительные результаты выборов в Молдове

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, лидером остается проевропейская партия Действие и Солидарность (PAS), которую возглавляет президент страны Майя Санду.

На втором месте — Патриотический избирательный блок, который считают пророссийским.

По состоянию на 22:59 подсчитано 730 511 голосов из 1424 избирательных участков, что составляет 62,62% от общего количества.

Предварительные результаты выборов в Молдове:

Действие и Солидарность поддержали 43% избирателей;

Патриотический избирательный блок набрал 28%;

Партия Альтернатива получила 8%;

Демократия дома — 6%;

Наша партия — 6%.

Другие политические силы не преодолели проходной барьер.

В выборах приняли участие 15 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата.

Всего проголосовали более 1,5 млн граждан, явка составила 51,9% от общего количества зарегистрированных избирателей.

Поскольку Молдова является парламентской республикой, результаты этих выборов определят внешнеполитический курс и дальнейшее развитие внутренней политики страны.

На президентских выборах 2024 года Мая Санду победила с небольшим отрывом. Она неоднократно предупреждала, что Россия будет пытаться вмешаться в парламентские выборы.

В день голосования полиция сообщила о задержании трех человек, подозреваемых в подготовке беспорядков в Кишиневе после завершения выборов.

Также Министерство иностранных дел заявило, что во время голосования за рубежом поступали сообщения о якобы минировании избирательных участков.

