У Молдові триває підрахунок голосів після парламентських виборів. Станом на 22:59 опрацьовано понад 62% протоколів.

Попередні результати виборів у Молдові

Як повідомляє Центральна виборча комісія, лідером залишається проєвропейська партія Дія і Солідарність (PAS), яку очолює президентка країни Майя Санду.

На другому місці – Патріотичний виборчий блок, який вважають проросійським.

Зараз дивляться

Станом на 22:59 підраховано 730 511 голосів із 1424 виборчих дільниць, що становить 62,62% від загальної кількості.

Попередні результати виборів у Молдові:

Дія і Солідарність підтримали 43% виборців;

Патріотичний виборчий блок набрав 28%;

Партія Альтернатива отримала 8%;

Демократія вдома – 6%;

Наша партія – 6%.

Інші політичні сили не подолали прохідний бар’єр.

У виборах узяли участь 15 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати.

Загалом проголосували понад 1,5 млн громадян, явка склала 51,9% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Оскільки Молдова є парламентською республікою, результати цих виборів визначать зовнішньополітичний курс та подальший розвиток внутрішньої політики країни.

На президентських виборах 2024 року Мая Санду перемогла з невеликим відривом. Вона неодноразово попереджала, що Росія намагатиметься втрутитися у парламентські вибори.

У день голосування поліція повідомила про затримання трьох осіб, яких підозрюють у підготовці заворушень у Кишиневі після завершення виборів.

Також Міністерство закордонних справ заявило, що під час голосування за кордоном надходили повідомлення про нібито мінування виборчих дільниць.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.