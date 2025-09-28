Попередні результати виборів у Молдові: лідирує партія Санду
У Молдові триває підрахунок голосів після парламентських виборів. Станом на 22:59 опрацьовано понад 62% протоколів.
Попередні результати виборів у Молдові
Як повідомляє Центральна виборча комісія, лідером залишається проєвропейська партія Дія і Солідарність (PAS), яку очолює президентка країни Майя Санду.
На другому місці – Патріотичний виборчий блок, який вважають проросійським.
Станом на 22:59 підраховано 730 511 голосів із 1424 виборчих дільниць, що становить 62,62% від загальної кількості.
Попередні результати виборів у Молдові:
- Дія і Солідарність підтримали 43% виборців;
- Патріотичний виборчий блок набрав 28%;
- Партія Альтернатива отримала 8%;
- Демократія вдома – 6%;
- Наша партія – 6%.
Інші політичні сили не подолали прохідний бар’єр.
У виборах узяли участь 15 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати.
Загалом проголосували понад 1,5 млн громадян, явка склала 51,9% від загальної кількості зареєстрованих виборців.
Оскільки Молдова є парламентською республікою, результати цих виборів визначать зовнішньополітичний курс та подальший розвиток внутрішньої політики країни.
На президентських виборах 2024 року Мая Санду перемогла з невеликим відривом. Вона неодноразово попереджала, що Росія намагатиметься втрутитися у парламентські вибори.
У день голосування поліція повідомила про затримання трьох осіб, яких підозрюють у підготовці заворушень у Кишиневі після завершення виборів.
Також Міністерство закордонних справ заявило, що під час голосування за кордоном надходили повідомлення про нібито мінування виборчих дільниць.