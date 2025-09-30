Шведське Міноборони підтвердило, що веде переговори щодо постачання винищувачів Jas Gripen Україні.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі SVT Nyheter.

Винищувачі Gripen для України: що відомо

За його словами, постачання винищувачів Gripen Україні може створити великі можливості для обох сторін.

– У нас є хороший та поглиблений діалог з Україною щодо можливості того, що Gripen E може стати центральною частиною української протиповітряної оборони в майбутньому. Це може створити великі можливості як для України, так і для Швеції. Робота все ще триває, – розповів міністр Йонсон.

Ситуацію прокоментував і прессекретар оборонного відомства Йохан Єльмстранд, який заявив, що обговорення щодо Gripen для України триває.

– Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання, – наголосив він у коментарі виданню Expressen.

Єльмстранд також уточнив, що Україна зацікавлена в отриманні моделей C/D, а також – у придбанні нових Gripen E.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна очікує на додаткове постачання винищувачів F-16, французьких літаків Mirage і шведських Gripen.

