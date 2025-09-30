Соглашение с Беларусью заключалось в установлении каналов связи с Путиным – Келлог
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Кит Келлог заверил, что потепление в отношениях с Беларусью связано прежде всего с попытками “обеспечить каналы связи” с российским диктатором Владимиром Путиным.
Келлог назвал причину налаживания отношений США с Беларусью
Он объяснил внимание Вашингтона к Александру Лукашенко тем, что тот много разговаривает с главой Кремля, комментируя заключенное в начале сентября соглашение об освобождении политических узников в обмен на ослабление некоторых санкций против Минска.
— Мы не знаем, о чем он с ним говорит, но знаем, что он с ним общается, — добавил Келлог.
По его словам, США обеспечили открытость каналов коммуникации, чтобы быть уверенными, что все сообщения передаются Путину.
— Вот почему мы это сделали, сначала мы не собирались освобождать политических заключенных, – пояснил спецпредставитель Трампа.
Успех в освобождении некоторых политических заключенных был положительным моментом, говорит Келлог, однако главная цель заключалась именно в поиске наилучшего решения войны между Украиной и Россией.
И отверг любую наивность США в отношении правления Лукашенко, поскольку “мы знаем, что если он освободит одного заключенного, то, вероятно, арестует еще двух”.
Келлог также добавил, что соглашение с Беларусью заключалось в том, чтобы помочь Белавиа отремонтировать свои самолеты, чтобы они не падали с неба, но и не привлекались к перевозке мигрантов в Европу.