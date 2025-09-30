Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кіт Келлог запевнив, що потепління у відносинах з Білоруссю пов’язане передусім із намаганнями “забезпечити канали зв’язку” з російським диктатором Володимиром Путіним.

Келлог назвав причину налагодження відносин США з Білоруссю

Він пояснив увагу Вашингтона до Олександра Лукашенка тим, що той багато розмовляє з очільником Кремля, коментуючи укладену на початку вересня угоду про звільнення політичних в’язнів в обмін на послаблення деяких санкцій проти Мінська.

– Ми не знаємо, про що він з ним говорить, але знаємо, що він з ним спілкується, – додав Келлог.

За його словами, США забезпечити відкритість каналів комунікації, щоб бути впевненими, що всі повідомлення передаються Путіну.

– Ось чому ми це зробили, спочатку ми не збиралися визволяти політичних в’язнів, – пояснив спецпредставник Трампа.

Успіх у звільненні деяких політичних в’язнів був позитивним моментом, каже Келлог, проте головна мета полягала саме у пошуку найкращого вирішення війни між Україною і Росією.

І відкинув будь-яку наївність США щодо правління Лукашенка, оскільки “ми знаємо, що якщо він звільнить одного в’язня, то, ймовірно, заарештує ще двох”.

Келлог також додав, що угода з Білоруссю полягала в тому, щоб допомогти Белавіа відремонтувати свої літаки, щоб вони не падали з неба, проте й не залучалися до перевезення мігрантів до Європи.

Джерело : The Guardian

