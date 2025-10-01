Біля узбережжя Франції затримано двох членів екіпажу російського танкера тіньового флоту.

Франція затримала танкер “тіньового флоту” РФ

Як пише France24, судно підозрюється в причетності до польотів дронів над Данією. Танкер та інші судна могли застосовуватися як пускові платформи для дронів або як приманки. Водночас президент Франції Еммануель Макрон не став підтверджувати цю інформацію.

Наразі танкер Boracay, який раніше називався Kiwala і який до того ж фігурує у деяких базах даних як Pushpa, затриманий і стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, поблизу Сен-Назера.

За інформацією MarineTraffic, 20 вересня танкер вийшов з порту Пріморска, пересік Балтійське і Північне моря, у територіальних водах Данії, а після цього пройшов на захід через Ла-Манш. Після того, як Boracay обігнув північно-західний берег Франції, французький військовий корабель почав його супроводжувати. Французька влада проінформувала, що екіпаж відмовився надати докази приналежності судна, а накази не виконував.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може використовувати танкери для запуску та управління дронами у Данію, Норвегію, Естонію, Латвію і Литву.

