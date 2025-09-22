В так называемом теневом флоте Российской Федерации сейчас насчитывается около 940 танкеров, или 17% от мирового флота нефтяных танкеров.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

Как изменился теневой флот России

По имеющейся информации, российский теневой флот увеличился ориентировочно на 45%.

Как отмечается, подавляющая часть суден старше 20 лет, часто не застрахована и имеет непрозрачную структуру собственности.

Они практикуют смену флагов, фальсификацию координат и перегрузку нефти в международных водах.

Эксперты предупреждают, что теневой флот не только ослабляет санкции, но и несет серьезные риски — от экологических катастроф из-за аварий старых танкеров до возможных диверсий на подводных трубопроводах и кабелях.

После введения Европейским Союзом запрета на импорт нефти РФ морем, Москва активизировала продажи Китаю и Индии, а для обхода ценового ограничения в $60 за баррель российские суда используют “серую” схему.

Несмотря на обход санкций, Запад продолжил давление. В частности, Евросоюз включил более 500 суден в санкционный список, а США, Великобритания, Канада и Австралия предприняли аналогичные шаги.

Однако Россия продолжает закупать новые судна и заменять те, которые попали под ограничения.

Как утверждает представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан, содержание так называемого теневого флота для России обходится значительно дороже.

