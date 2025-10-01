В среду, 1 октября, в Мюнхене проводится крупномасштабная полицейская операция, которая началась из-за вероятной угрозы взрыва. Из-за этого правозащитники временно остановили знаменитый пивной фестиваль Октоберфест.

Об этом сообщают местные СМИ.

Угроза для Октоберфеста в Мюнхене: что известно

Согласно Spiegel, взрывчатка была найдена в горящем доме в Мюнхене во время крупной полицейской операции.

Для того чтобы нейтрализовать ее, необходимо было задействовать специальные подразделения.

Сообщалось также о смерти человека и предполагаемой стрельбе.

Полиция в настоящее время расследует возможную связь этих событий с Октоберфестом.

– Возможные связи с другими местами в Мюнхене проверяются, среди них – фестивальная площадь Терезиенвизе, – сообщила полиция на X (Twitter).

Там добавили, что из-за операции открытие площадки фестиваля отложено.

Между тем, пишет Süddeutsche Zeitung, мэр города Дитер Рейтер сообщил о “подтвержденной угрозе взрыва”. По его словам, открытие Октоберфеста в таких условиях невозможно.

Городские власти также подчеркнули, что территория фестиваля будет закрыта по крайней мере до 5 вечера.

Полиция расследует все возможные причины, в том числе там рассматривают связь с так называемой Антифа, которая взяла на себя ответственность за нападение.

На их сайте indymedia.org опубликован текст под названием Антифа означает атака.

– Рано утром мы подожгли несколько роскошных автомобилей на севере Мюнхена и посетили их дома. Кроме того, утренняя прогулка одного фашиста не закончилась очень хорошо, – сказано в сообщении.

Взрыв в Мюнхене: что произошло

Утром произошел взрыв в Мюнхене и началась крупномасштабная спасательная операция. Полностью сгоревший фургон был найден в жилом районе, где был тяжелораненный человек.

Экстренный вызов поступил в полшестого утра. Жители района на севере столицы услышали звуки взрыва и увидели пожар.

Полиция отметила, что жертва умерла утром. Этот человек связан с событиями вокруг горящего дома.

Еще одного человека все еще ищут, но он не является угрозой.

Также там были обнаружены самодельные взрывные устройства. Следователи считают, что пожар был устроен специально.

Полиция блокировала этот район, что привело к пробкам.

Bild написал, что мужчина предположительно подложил взрывчатку в дом своих родителей, после чего покончил с собой. Официально эта информация еще не подтверждена и не опровергнута.

Сотрудники правоохранительных органов объявили об эвакуации в радиусе 200 метров вокруг горящего здания. Жителям было приказано покинуть свои дома. Кроме того, была закрыта местная средняя школа.

Сотрудник пожарной службы сказал, что около 100 пожарных работают на месте.

Источник: Spiegel, Handelsblatt, Tagesschau

