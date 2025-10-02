Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, примет участие в ряде важных встреч в Копенгагене.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Reuters.

Зеленский проведет ряд встреч в Копенгагене

Зеленский выступит перед участниками Европейского политического сообщества, в которое входят около 50 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.

Позже украинский президент вместе с премьер-министром Дании проведет совместную пресс-конференцию, на которой расскажет о результатах переговоров с европейскими политиками.

Что известно о саммите Европейского политического сообщества

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году как платформа для политического и стратегического диалога о будущем Европы.

Инициатива возникла после начала полномасштабной войны России против Украины.

Первое заседание ЕПС состоялось в октябре 2022 года в Праге с участием представителей 44 стран, а также руководителей Европейского совета и Еврокомиссии.

Напомним, в ноябре 2023 года Зеленский принимал участие в саммите ЕПС в Будапеште. Это был его первый визит в Венгрию с начала большой войны.

В то же время сообщается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на этот раз не будет участвовать в саммите из-за проблем со здоровьем, вызванных покушением.

