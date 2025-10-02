Зеленский в Копенгагене выступит на саммите и встретится с европейскими лидерами
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, примет участие в ряде важных встреч в Копенгагене.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Reuters.
Зеленский проведет ряд встреч в Копенгагене
Зеленский выступит перед участниками Европейского политического сообщества, в которое входят около 50 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.
Позже украинский президент вместе с премьер-министром Дании проведет совместную пресс-конференцию, на которой расскажет о результатах переговоров с европейскими политиками.
Что известно о саммите Европейского политического сообщества
Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году как платформа для политического и стратегического диалога о будущем Европы.
Инициатива возникла после начала полномасштабной войны России против Украины.
Первое заседание ЕПС состоялось в октябре 2022 года в Праге с участием представителей 44 стран, а также руководителей Европейского совета и Еврокомиссии.
Напомним, в ноябре 2023 года Зеленский принимал участие в саммите ЕПС в Будапеште. Это был его первый визит в Венгрию с начала большой войны.
В то же время сообщается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на этот раз не будет участвовать в саммите из-за проблем со здоровьем, вызванных покушением.