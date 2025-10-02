Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 жовтня, візьме участь у низці важливих зустрічей у Копенгагені.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Reuters.

Зеленський проведе низку зустрічей у Копенгагені

Зеленський виступить перед учасниками Європейського політичного співтовариства, до якого входять близько 50 глав держав і урядів, а також керівництво Євросоюзу.

Пізніше український президент разом із прем’єр-міністром Данії проведе спільну пресконференцію, на якій розповість про результати переговорів із європейськими політиками.

Що відомо про саміт Європейської політичної спільноти

Європейська політична спільнота була створена у 2022 році як платформа для політичного й стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи.

Ініціатива виникла після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні 2022 року у Празі за участі представників 44 країн, а також очільників Європейської ради та Єврокомісії.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Зеленський брав участь у саміті ЄПС у Будапешті. Це був його перший візит до Угорщини від початку великої війни.

Водночас повідомляється, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цього разу не братиме участі у саміті через проблеми зі здоров’ям, спричинені замахом.

